Robot aspirapolvere Roomba Combo regalato su Amazon (-21%)

Le faccende domestiche possono essere tranquillamente semplificate visto il mondo della tecnologia attuale. Le soluzioni che sono comprese al suo interno sono innumerevoli ma quelle più vantaggiose sono rappresentate ovviamente dai robot aspirapolvere. Ce ne sono talmente tanti in commercio che si potrebbe fare confusione e noi siamo qui proprio per questo.

Oggi in grande sconto c’è un esemplare appartenente all’azienda leader nel settore, ovvero l’iRobot Roomba Combo. Il prodotto garantisce una qualità ineccepibile, sia in termini costruttivi che in termini di performance. Dopo aver mostrato più volte le sue creazioni, iRobot ha scelto di andare avanti con nuove tipologie di tecnologie e con design rinnovati. Oggi siamo al cospetto di un prodotto in grado di lavare anche i pavimenti.

Il prezzo di questo dispositivo oggi scende del 21%, con un ottimo risparmio per gli utenti Amazon. Il prezzo finale sarà di 249,90 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro un massimo di due giorni.

L’iRobot Roomba in sconto, le sue specifiche tecniche

L’iRobot Roomba Combo è vicino alla perfezione. Questo robot aspirapolvere che lava anche il pavimento grazie alla pratica vaschetta d’acqua compresa, possiede anche la possibilità di essere manovrato con l’assistente vocale Alexa.

Grazie alla mappatura dell’intero ambiente domestico, il prodotto riesce a capire perfettamente l’area da pulire. La sua potente aspirazione non lascerà alcun residuo sul pavimento e i pratici sensori consentiranno di evitare gli ostacoli lasciati in giro. Oltre a questo, c’è una pratica applicazione con la quale si potranno impostare tutti i parametri e selezionare le zone della casa dove effettuare le pulizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.