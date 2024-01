Roma-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Roma e Atalanta si giocano un pezzettino di Europa nel posticipo dell’ultima giornata di andata di Serie A. Separate da un punto in settima e sesta posizione, le due squadre puntano a rilanciarsi soprattutto in chiave Champions League vista la frenata di Fiorentina e Bologna.

La partita avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vederla qui in diretta streaming tramite DAZN.

Roma-Atalanta in streaming: le probabili formazioni

La Roma affronta un’emergenza difensiva con le assenze di Ndicka, che è volato in Coppa d’Africa, e di Smalling, attualmente infortunato. C’è la possibilità che Cristante arretri nel terzetto difensivo, affiancato da Mancini e Llorente. Rui Patricio sarà in porta.

A centrocampo, Bove e Pellegrini saranno posizionati ai lati del regista Paredes, che giocherà nonostante una forte contusione alla caviglia subita in Coppa Italia. Sulle corsie esterne, Kristensen e Zalewski con Spinazzola che rischia di partire dalla panchina. In attacco, il tandem Dybala-Lukaku guiderà l’attacco. Renato Sanches sarà indisponibile a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

L’Atalanta ha recuperato Scalvini per la difesa, affiancato da Djimsiti e Kolasinac davanti alla porta di Carnesecchi, che potrebbe essere ancora preferito a Musso. Sulle fasce ecco Zappacosta e Ruggeri. A centrocampo, De Roon ed Ederson agiranno nel mezzo, con Koopmeiners come trequartista e De Ketelaere (in pole su Pasalic) alle spalle di Scamacca in attacco. Lookman sarà fuori causa, impegnato nella Coppa d’Africa.

Calcio d’inizio alle ore 20.45 con diretta streaming su DAZN.

