Roma-Verona: le formazioni e dove vederla in streaming

Sfida delicatissima quella tra Roma e Verona che apre la 21esima frammentata giornata di Serie A, a causa delle partite rinviate di Fiorentina, Lazio, Inter e Napoli impegnate nella Supercoppa Italiana. Arriva il debutto di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, nella speranza che sia una soluzione che aiuti la squadra a risalire la classifica dopo le ultime brutte partite.

Situazione disperata per gli scaligeri, falcidiati da un grosso mercato in uscita e da una classifica che al momento reciterebbe Serie B.

La partita avrà inizio alle ore 18 e puoi vederla qui in diretta streaming su DAZN.

Roma-Verona in streaming: le probabili formazioni

Il neo tecnico De Rossi ha già mosso le sue pedine in vista della partita, decidendo di riportare in squadra Paulo Dybala, fresco dal recupero dalle noie muscolari. L’argentino si candida per una maglia da titolare in attacco, affiancando Lukaku. Il mister ha esplorato diverse opzioni durante la settimana, testando anche un tridente con El Shaarawy.

Tuttavia, la possibilità del 3-5-2 con Celik, Huijsen e Llorente in difesa rimane sul tavolo. Rui Patricio ritorna tra i pali, mentre le assenze di Mancini e Cristante, oltre a Ndicka impegnato in Coppa d’Africa, pongono delle sfide tattiche a centrocampo.

Il reparto mediano vedrà Paredes affiancato da Bove e Pellegrini, cercando di compensare le mancanze causate dalle squalifiche. Sulla fascia destra, Karsdorp ha conquistato il posto su Kristensen, mentre a sinistra è un duello acceso tra Spinazzola e Zalewski, con il primo leggermente favorito.

Nel campo degli scaligeri, Baroni deve affrontare un’emeroteca di assenze. Gli squalificati Lazovic, Duda e Coppola mettono alla prova la profondità della rosa. Baroni ha optato per Dawidowicz al centro della difesa, affiancato da Magnani, con Tchatchoua e Cabal come terzini. Il centrocampo vedrà Serdar e Folorunsho, mentre Suslov sarà schierato in posizione più avanzata. Mboula e Saponara saranno le ali offensive, mentre Djuric sarà la prima punta.

Calcio d’inizio alle 18 e diretta streaming qui su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.