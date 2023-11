Router 4G+ TP-Link Archer, che prezzo al Black Friday (-17%)

Un gran numero di persone ad oggi in Italia non riesce a navigare utilizzando la fibra ottica ed è per questo che bisogna prendere in esame soluzioni alternative. Qualora doveste trovarvi in questa condizione, basterà sottoscrivere un abbonamento in 4G, comprando dunque un router di livello. In sconto su Amazon durante il Black Friday ecco il TP-Link Archer MR550, con il quale potrete estendere il segnale in tutta la casa.

Grazie alle sue performance infatti questo modem riesce in dual-band a portare ben 300 Mbps in giro per l’ambiente domestico. Oggi il prezzo scende del 17% e si ferma a 99,99 € invece che a 149,99 €.

Il router Archer di TP-Link è in sconto, le specifiche

Costruito come il più classico dei modem, questo piccolo TP-Link Archer riesce a portare il segnale di una Sim all’interno di tutto l’ambiente. Basterà collegarlo alla corrente e configurarlo rapidamente inserendo solo la scheda: sarà come avere una fibra FTTC.

Sono talmente tanti gli utenti che non riescono ad avere la possibilità di installare la fibra ottica presso la loro abitazione, che una soluzione di questo genere non può che tornare utile. In Italia le zone scoperte infatti sono tantissime ed è per questo che un router TP-Link Archer MR550 risulta un asso nella manica.

Oggi su Amazon il prodotto arriva con uno sconto davvero importante, soprattutto alla luce del prezzo originale che era di 149,99 €. Il router infatti costerà il 17% in meno, con un prezzo totale di 99,99 €. Saranno disponibili anche i soliti due anni di garanzia offerti dal colosso insieme alla possibilità di reso estesa fino al 31 gennaio 2024. La spedizione sarà veloce, entro domani.

