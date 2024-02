Saldi antivirus Norton: bundle 360 a meno di 3 euro al mese

Saldi antivirus Norton: questa è l’occasione da non perdere se vuoi proteggere i tuoi dispositivi, i tuoi dati e la tua privacy con un unico abbonamento annuale.

Prendiamo Norton 360: è un pacchetto di servizi di sicurezza informatica completo, che ti consente di navigare in Internet in tutta sicurezza, senza temere virus, malware, ransomware o hacker. Adesso puoi ottenere uno dei bundle con sconti che arrivano fino al 66%.

Norton 360: i saldi antivirus sui vari bundle

I bundle di Norton 360 sono il meglio che il settore di sicurezza informatica possa attualmente offrire. Ecco cosa contengono:

Antivirus : un software che rileva e blocca le minacce informatiche in tempo reale, impedendo che possano danneggiare i tuoi dispositivi o rubare le tue informazioni .

: un software che rileva e blocca le minacce informatiche in tempo reale, impedendo che possano danneggiare i tuoi dispositivi o . Secure VPN : una rete privata virtuale che ti permette di accedere a Internet in modo privato e senza tracciamento, cambiando il tuo indirizzo IP e superando i blocchi geografici.

: una rete privata virtuale che ti permette di accedere a Internet in modo privato e senza tracciamento, e superando i blocchi geografici. Cloud Backup : uno spazio di archiviazione online fino a 75 GB dove puoi salvare i tuoi dati in modo sicuro e recuperarli in caso di perdita o furto.

: uno spazio di archiviazione online dove puoi salvare i tuoi dati in modo sicuro e recuperarli in caso di perdita o furto. Dark Web Monitoring : un servizio che monitora il web oscuro e ti avvisa se le tue informazioni personali sono state esposte o vendute online.

: un servizio che e ti avvisa se le tue informazioni personali sono state esposte o vendute online. Protezione Minori: un servizio che ti aiuta a proteggere i tuoi figli online, controllando le loro attività, limitando il tempo di schermo e bloccando i contenuti inappropriati.

Puoi scegliere tra tre bundle: Standard, Deluxe o Premium. Il primo costa 29,99 euro (sconto 60%), il secondo 34,99 euro (sconto 66%), il terzo 44,99 euro (sconto del 60%). Questi prezzi sono validi soltanto per il primo anno di abbonamento.

Ciò che differenzia i tre pacchetti sono il numero di dispositivi e la quantità di spazio cloud per il backup dei dati. Se vuoi abbonarti, devi affrettarti, perché i saldi antivirus di Norton non durano per sempre!