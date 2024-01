Saldi Apple su Amazon: 5 occasioni imperdibili

Su Amazon sono iniziati gli Apple Days, ovvero quei giorni in cui è possibile acquistare a prezzo scontato i prodotti dell’azienda di Cupertino. Tra quelli in offerta ci sono anche dispositivi giunti sul mercato pochi mesi fa, come Apple Watch SE 2023, Apple Watch Series 9, iPad di 10ª generazione e AirPods Pro di 2ª generazione.

La lista è abbastanza lunga e questo potrebbe confonderti le idee e, successivamente, condurti ad un acquisto non in linea con le tue esigenze. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una Top 5 in modo da inquadrare subito i dispositivi che meritano più attenzione rispetto agli altri.

Apple Days su Amazon: la Top 5 degli imperdibili

iPad 10ª generazione

Al momento è il tablet più venduto su Amazon, e questo vuole già dire qualcosa. L’iPad “base” di 10ª generazione è un dispositivo con un design premium (identico o quasi ai più recenti modelli Air e Pro) e una scheda tecnica di rilievo.

Le performance sono ottime in ogni ambito, e poi ci sono due vantaggi non indifferenti: la compatibilità con Apple Pencil e la fotocamera frontale posizionata sul lato lungo, che migliora notevolmente l’esperienza d’uso durante le videochiamate (provare per credere).

Poi ci sono il Touch ID, un ampio display Liquid Retina da 10,9″, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e la porta USB-C.

Apple AirPods Pro (2ª generazione)

Un aggiornamento che non è passato inosservato, soprattutto tra coloro che cercano la migliore qualità audio. Spiccano la porta USB-C sul case per la ricarica e tutte quelle modalità per garantire il meglio in ogni circostanza, come la Modalità Trasparenza e la Modalità Rilevamento Conversazione. La cancellazione del rumore, poi, è due volte più efficace rispetto alla generazione precedente.

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023)

Lo sconto non sarà di quelli eccezionali, ma consente comunque di acquistare l’ottimo Apple Watch SE di 2ª generazione a poco più di 280€. In termini di rapporto qualità-prezzo, questo smartwatch non ha rivali: monitora in modo preciso sia gli allenamenti che la salute, e comunica benissimo con l’iPhone con cui è abbinato.

Apple Watch Series 9

Stesso discorso per Apple Watch Series 9. L’indossabile giunto sul mercato nella seconda metà del 2023 oggi costa solo 439€ ed è dotato sia di un display Retina always-on che del senso per tenere sempre sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue (Livelli O₂).

Apple Pencil (prima generazione)

Meno di 100€ per la matita digitale made-in-Cupertino di prima generazione. La modalità di caricamento non sarà delle migliori – tramite Lightning o USB-C (l’adattatore è incluso) – ma in quanto a versatilità e precisione è davvero fenomenale. E poi è compatibile con tantissimi modelli di iPad.

