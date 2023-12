Saldi natalizi per Kaspersky: antivirus e VPN illimitata in sconto del 60%

E’ il momento giusto per accedere alle offerte di Kaspersky. L’azienda, riferimento assoluto del settore della sicurezza informatica, mette a disposizione uno sconto del 60% sul bundle composto dall’antivirus e dalla VPN illimitata.

Le opzioni sono due: Kaspersky Plus è disponibile al costo di 29,99 euro per un anno mentre Kaspersky Premium costa 34,99 euro per un anno (includono senza costi aggiuntivi il servizio Safe Kids).

Entrambi i servizi in abbonamento consentono l’utilizzo dei software su Windows, macOS, Android ed iOS, con la possibilità di aggiungere più dispositivi con appena 5 euro in più. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Kaspersky. I due pacchetti includono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Antivirus e VPN con Kaspersky: ecco l’offerta dei Saldi natalizi

Le proposte di Kaspersky includono:

l’ antivirus con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, sfruttando anche sistemi avanzati anti-phishing e il firewall inclusi nel prezzo

con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, sfruttando anche sistemi avanzati anti-phishing e il firewall inclusi nel prezzo la VPN illimitata per una connessione sicura, protetta e con possibilità di geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese per aggirare eventuali blocchi geografici

Per sfruttare i Saldi natalizi di Kaspersky ci sono due opzioni:

Kaspersky Plus è disponibile al costo di 29,99 euro per un anno , con uno sconto del 59%

è disponibile al costo di , con uno sconto del 59% Kasperksy Premium è disponibile al costo di 34,99 euro per un anno, con uno sconto del 60%

Con appena 4 euro in più è possibile, inoltre, estendere la protezione a tre dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS) mentre con 10 euro in più la protezione viene estesa a cinque dispositivi. Per scegliere l’offerta giusta basta seguire il link qui di sotto.

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato. Per tutti i nuovi utenti che scelgono uno dei bundle con antivirus e VPN, inoltre, Kaspersky include una garanzia di rimborso di 30 giorni.

