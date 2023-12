Saldi natalizi, sui prodotti Wondershare paghi meno della metà

Il Natale è ancora più dolce per chi sceglie i prodotti Wondershare. La promozione di questi giorni, infatti, ha portato i prezzi di vari strumenti, fra cui tool per pdf, diagrammi e recupero dati a scendere fino a meno della metà dei costi normali.

Si tratta senz’altro di offerte allettanti. Gli sconti arrivano fino al 60%, ma bisogna affrettarsi, perché la promozione dura fino al giorno di Natale. Sei interessato a prodotti come strumenti per la modifica di Pdf, la creazione di mappe mentali, il recupero di dati persi? Accedi subito all’offerta. Nel prossimo paragrafo andiamo a vedere, uno per uno, tutte le promo.

Tutte le promo natalizie Wondershare

Iniziamo da una delle più interessanti, anche perché riguarda uno strumento utilissimo, per la modifica dei Pdf. Wondershare Pdf Element è un editor PDF intelligente compatibile con PC e Mac. Crei, modifichi, stampa, leggi e firmi documenti PDF grazie a un unico tool: al costo di 95,2 Euro il prodotto è tuo persempre (sconto del 40%).

Passiamo a EdrawMax. Anche in questo caso parliamo di licenza perpetua Uno strumento di diagramma all-in-one per oltre 280 tipi di soluzioni di disegno. Il costo è di 160, 30 € (sconto del 30%).

Le Licenze permanenti per la combo EdrawMax V13 (PC), EdrawMind V11 (PC) costano 179, 20 €. Con questa offerta ottieni anche 3 anni di accesso a EdrawMax e EdrawMind online e su dispositivi mobili, 20 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito per 3 anni. EdrawMind V11 è uno dei miglio ri strumenti in circolazione per la creazione di mappe mentali.

Un altro prodotto utile che vogliamo segnalarti è Wondershare Recoverit. Un efficace strumento di recupero dati. Temi di aver detto addio per sempre a file di fondamentale importanza, affettiva o professionale’ Niente paura. Ci pensa Recoverit: fino al 25 dicembre la licenza perpetua costa solo 143,99 €.

Affrettati: la promozione scade fra pochi giorni. Solo fino a Natale troverai gli imperdibili sconti Wondershare.

