Sono versatili, affidabili e – nella maggior parte dei casi – costano meno rispetto a soluzioni con Windows e macOS. Si parla dei Chromebook, e tra le aziende che hanno deciso di investire sulla piattaforma ChromeOS c’è anche Samsung. Proprio il colosso sudcoreano potrebbe a breve presentare un laptop che si potrebbe definire rivoluzionario per la sua categoria.

Samsung Galaxy Chromebook Plus con display OLED: presentazione all’evento di New York?

Il 24 settembre si terrà a New York il Chromebook Showcase e proprio in quella occasione Samsung potrebbe svelare il suo chiacchierato Galaxy Chromebook Plus con display OLED. Il pannello dovrebbe avere una diagonale compresa tra i 15 e i 16 pollici e potrebbe supportare una tecnologia che gli consentirebbe di regolare colori e temperatura in base all’ambiente circostante.

I Chromebook, soprattutto quelli “base”, non sono dotati di un pannello OLED né tantomeno di una feature in grado di adattare la tonalità del colore in automatico. Il prossimo laptop di Samsung potrebbe colmare questo vuoto regalando al suo prossimo portatile una tecnologia simile a quella dei MacBook (True Tone). Ma non è da scartare nemmeno una soluzione in stile Vision Booster, sviluppata proprio dall’azienda di Seoul. Viene impiegata già sui Galaxy Book basati su Windows, e potrebbe debuttare anche su prodotti più “economici”.

Questa tecnologia, lanciata prima sugli smartphone di punta della gamma Galaxy, regola i colori e la luminosità del display per offrire una migliore visibilità, soprattutto all’aperto e in ambienti particolarmente luminosi.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, trattandosi di un Chromebook Plus, è scontato pensare ad almeno 8GB di RAM, ad un SSD da almeno 128GB e ad un processore Intel Core i3 o superiore. Proprio come le varie proposte già in commercio di ASUS, Lenovo, HP e Acer.

In ogni caso, non c’è da attendere molto. Tra meno di 10 giorni, nella Grande Mela, la stampa avrà modo di conoscere prima e presentare poi al pubblico le novità a tema Chromebook.