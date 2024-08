Samsung: a rilento le vendite dei Galaxy Z, bene la linea Galaxy S24

Come ormai tutti gli appassionati del mondo smartphone ben sanno, Samsung sta quasi per lanciare un nuovo dispositivo che si unirà alla nuova gamma di pieghevoli Galaxy Z Fold. Molte persone fanno fatica a capire perché il colosso sudcoreano stia cercando ampliare la nuova line-up, cosa che prima d’ora non aveva mai fatto. L’arrivo del prossimo Galaxy Z Fold Special Edition però potrebbe essere visto con una chiave di lettura abbastanza chiara.

Secondo quanto riportato dagli informatori del settore, Samsung, che è al momento il principale fornitore di smartphone al mondo, avrebbe intenzione di provare a diversificare la sua offerta di dispositivi pieghevoli. L’obiettivo sarebbe espressamente quello di pensare al pubblico asiatico esigente creando una variante ancor più all’avanguardia. In un certo modo però si proverà anche a tirare su le vendite dei foldable, dal momento che, ufficiosamente, il numero di unità spedite fino ad ora in tutto il mondo sarebbe di circa 270.000.

Samsung arranca con i Galaxy Z Fold6 e procede bene con gli S24

La cifra in questione non è certamente entusiasmante per Samsung anche se non si tratta di quella ufficiale confermata dall’azienda. È interessante notare che allo stesso tempo si vocifera che lo Z Flip6 invece sarebbe arrivato durante i suoi primi 14 giorni sul mercato globale ad un totale di 420.000 unità vendute in tutto il mondo, anche in questo caso non un grande risultato.

Solo l’anno scorso, il Galaxy Z Flip5 e lo Z Fold5 hanno totalizzato 1 milione di preordini solo in Corea. È abbastanza chiaro dunque che Galaxy Z Flip6 e il Galaxy Z Fold6 si stiano dimostrando notevolmente meno ambiti.

Mentre i dispositivi pieghevoli di Samsung non stanno riscuotendo un gran successo, i modelli “normali” stanno invece andando molto meglio di ogni aspettativa prevista.

Con 23,4 milioni di unità in sette mesi, i Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra stanno facilmente battendo i risultati registrati con le vendite della gamma S23: il totale in quel caso fu di 21 milioni di unità in un lasso di tempo simile. Si tratta di un progresso notevole e che fa bene alle casse di Samsung.