Samsung, ad ottobre potrebbe arrivare il Galaxy Z Fold6 Slim o Ultra

È passata solo una settimana da quando Samsung ha lanciato i suoi nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6, ma sembra che il gigante tecnologico coreano non abbia ancora finito. Sono molte le voci insistenti che stanno dando per certo l’arrivo di un nuovo modello della gamma, ovvero il Galaxy Z Fold6 Ultra, o forse Fold6 Slim. Al momento infatti non si sa se l’azienda chiamerà questo presunto smartphone in un modo o nell’altro ma ciò che sembra certo è che sarà ancora più sottile.

Alcune indiscrezioni molto recenti hanno offerto un quadro più chiaro di quando potrebbe essere rilasciato il nuovo pieghevole. Secondo quanto riferito, Samsung si starebbe preparando a lanciare il Galaxy Z Fold 6Ultra o Slim durante il prossimo mese di ottobre. Tuttavia, sembra che il lancio iniziale sarà limitato alla Corea del Sud e alla Cina. Nel caso in cui il dispositivo dovesse ottenere un’ottima risposta in termini di vendite, Samsung potrebbe decidere di ufficializzare l’arrivo del prodotto anche in altri paesi, ma servirà attendere.

Samsung pensa ad un nuovo prodotto della gamma Galaxy Z Fold6: si chiamerà Ultra o Slim

Il nome esatto che Samsung utilizzerà per il pieghevole in Corea del Sud è ancora un mistero. Il rapporto trapelato sul web indica che potrebbe essere chiamato Samsung W25 in Cina. Ciò ha senso dal momento che i nuovi pieghevoli della gamma Fold sono stati contrassegnati dalla lettera W.

Prima ancora che l’ultimo foldable arrivasse sul mercato, si vociferava che Samsung stesse lavorando ad un altro dispositivo della serie Fold per il 2024. Secondo varie fonti, il Galaxy Z Fold6 Ultra o Slim dovrebbe avere un display più grande ed essere più sottile del Fold 6. Per ottenere un profilo più snello, Samsung avrebbe deciso di eliminare la S Pen e il relativo vano di alloggiamento.

Voci che sono spuntate fuori ancor prima inoltre, anticipavano anche la volontà di Samsung nel voler rilasciare una seconda versione del pieghevole nel corso dell’anno. Tutto ciò non fa altro che confermare il possibile arrivo di questo nuovo modello.