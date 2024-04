Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà più sottile, leggero e con nuovi display

Asserito che il futuro ormai è destinato ad essere dominato dagli smartphone pieghevoli, ci sono delle caratteristiche che rendono più felici gli utenti. Un foldable è preferito all’altro qualora sia più sottile e leggero, caratteristiche che in questo campo non sono proprio comuni. Samsung è il principale produttore di smartphone pieghevoli e sta cercando di raggiungere i migliori standard proprio sotto tali aspetti.

I suoi prodotti sono certamente i migliori ma non sempre sono i più leggeri o i più sottili, soprattutto se paragonati ai rivali. Tra questi ci sono il OnePlus Open e soprattutto il Vivo X Fold 3 che con i suoi 219 grammi punta ancora per un po’ ad essere il pieghevole più leggero. Tuttavia, Samsung starebbe riuscendo a fare passi da gigante nel settore, soprattutto stando alle ultime indiscrezioni.

Il Galaxy Z Fold 6 di Samsung sarà più sottile e leggero con un display rinnovato

Un informatore tra i più noti sul web suggerisce che il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe pesare meno del modello Z Fold 5. Si parla di un peso di soli 239 grammi, ovvero più leggero del suo predecessore Galaxy Z Fold 5, che pesa ben 253 grammi. Per molti utenti potrebbe non sembrare una differenza rilevante ma nell’utilizzo quotidiano questi 14 grammi in meno si farebbero sentire eccome.

Tenendo conto che si tratta di una riduzione doppia rispetto a quanto fatto da Apple con il suo iPhone 15 Pro rispetto al modello 14 Pro, il passo in avanti sembra deciso. I più attenti avranno notato un particolare: esatto, il Samsung Galaxy Z Fold 6, qualora i rumor trovassero seguito, peserà esattamente quanto il OnePlus Open.

Nonostante questa possibile analogia, potrebbero esserci delle differenze per quanto concerne le misure. Le voci affermano che il Galaxy Z Fold 6 potrebbe avere uno spessore di 5,6 mm da aperto e di 12,1 mm da chiuso piegato. questo significa che sarebbe leggermente meno spesso rispetto al OnePlus Open chiuso ma leggermente più spesso da aperto.

Un grande passo avanti potrebbe arrivare anche per quanto riguarda il display sia esterno che interno. Il primo dovrebbe misurare 6,3″ con un rapporto in 22:9. Il display più grande, quello interno, dovrebbe invece misurare 7,6″ con un rapporto in 7:6.