Samsung: ecco quando potrebbe arrivare il Galaxy Z Fold6 Ultra

Sono ormai mesi che arrivano più voci contrastanti su quello che sarà il possibile destino del Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra o Slim. Durante le ultime ore un formatore molto affidabile avrebbe fatto trapelare sul web nuove informazioni rispetto al prossimo pieghevole.

Su Weibo il leaker ha riferito che la serie Samsung Galaxy Tab S10, il Galaxy Z Fold6 Slim e il Samsung W25 (che in realtà dovrebbe essere sempre il Fold6 Slim ma con denominazione cinese) saranno rilasciati ad ottobre.

Durante le ultime ore si era parlato tanto della probabile presentazione dei nuovi tablet del colosso sul coreano, i quali sarebbero infatti previsti per ottobre. Questo tenderebbe ad avvalorare l’ipotesi che Samsung abbia in serbo anche anche il nuovo Z Fold6 nella variante Slim. In genere infatti l’azienda non usa una finestra di presentazione solo per mostrare un unica gamma di dispositivi.

Samsung pronta al lancio del suo Z Fold6 Slim o Ultra: si parla di ottobre

Lo stesso leaker ha affermato in un post Weibo, poi cancellato, che lo schermo esterno del nuovo Z Fold6 Slim avrà proporzioni in 19,5:9. Tale specifica è in linea con le proporzioni del Galaxy S24 Ultra e potrebbe essere una buona notizia per chi desidera un display per smartphone più classico su un Galaxy Fold.

Le misure del display esterno, secondo alcune fonti sudcoreane, dovrebbero essere di 6,5 ​​pollici con il display pieghevole che invece si spingerebbe fino a 8 pollici. Entrambi i pannelli dunque sarebbero più grandi dei precedenti modelli Galaxy Fold. Si ritiene inoltre che il dispositivo sarà un po’ più sottile del Galaxy Z Fold6 standard, anche se non arriverebbe agli stessi standard dei foldable di HONOR e Xiaomi. Sfortunatamente per molti, sembra che Samsung abbandonerà il supporto per la S Pen: è questo il modo per rendere il dispositivo più sottile.