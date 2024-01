Samsung estende il programma di riparazione a casa ad altri 50 dispositivi

La nuova frontiera riguardante il mondo degli smartphone è quella che consente la riparazione degli stessi direttamente a casa propria. Il programma di autoriparazione di Samsung che permette agli utenti di riparare determinati dispositivi con parti selezionate sta progredendo sempre di più. Il programma infatti sta pian piano ampliando il numero di dispositivi supportati comprendendo anche i pieghevoli, rendendo disponibili anche categorie diverse e parti di ricambio.

Samsung ha annunciato da ieri che sta implementando in maniera significativa il suo programma, estendendolo a più utenti possibile. Il programma in questione offrirà opzioni di riparazione per un totale di 50 dispositivi compresi tra smartphone, tablet, PC e ora anche prodotti dedicati all’intrattenimento domestico.

Samsung estende il suo programma di auto-riparazione a 50 dispositivi

Samsung ha esteso il suo self-repair program ad altri dispositivi. L’azienda conferma di aver aggiunto 14 nuovi prodotti Galaxy all’elenco di supporto. Tra i dispositivi appena aggiunti ci sono quelli della serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, la serie Galaxy Tab S9 e la serie Galaxy Book2. Inoltre, la nuova categoria di home entertainment aggiunge al programma 20 prodotti, come ad esempio il proiettore Freestyle di seconda generazione.

Esattamente allo stesso modo delle altre categorie, anche la nuova sezione di home entertainment consentirà ai proprietari di accedere a parti, strumenti e guide estremamente dettagliate. Ci saranno indicazioni e aspetti relativi all’immagine, all’alimentazione, alla connessione Wi-Fi, all’audio e al telecomando per TV, monitor e e quant’altro. Nel frattempo, chi possiede le soundbar 2023 potranno sostituire l’HDMI, il cavo ottico e le parti relative all’alimentazione, al suono e alla comunicazione wireless.

C’è anche un altro grande cambiamento in arrivo all’interno del programma di Samsung, ovvero la varietà di parti di ricambio a cui gli utenti avranno accesso. Per telefoni e tablet, sarà possibile riparare gli altoparlanti, il carrellino della scheda SIM, il tasto laterale e il tasto del volume. Chi invece possiede un Galaxy Book, ora avrà modo di sostituire gli altoparlanti sia a sinistra che a destra, così come la ventola.