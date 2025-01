Samsung Galaxy a noleggio: ecco il programma in arrivo a febbraio

Una grande novità sta per arrivare in casa Samsung da febbraio. L’azienda, che vuole continuare a spingere sull’AI, sta infatti per rilasciare il suo nuovo programma Galaxy AI Subscription. Questo prevede la possibilità di prendere a noleggio, o meglio in abbonamento, smartphone e tablet Galaxy. La notizia arriva direttamente dal CES 2025di Las Vegas.

Un abbonamento che va oltre gli elettrodomestici, ci pensa Samsung

Il programma AI Subscription Club è stato lanciato in Corea del Sud lo scorso anno, inizialmente riservato agli elettrodomestici smart. L’idea di Samsung era quella di testare un modello di noleggio con pagamento mensile che consentisse l’accesso a dispositivi con funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Ad influire è stata l’ottima riuscita in Corea del Sud della stessa iniziativa ma destinata agli elettrodomestici.

Cosa offre l’abbonamento Galaxy

Nonostante il nome possa suggerire un focus esclusivo sull’AI, l’abbonamento riguarda soprattutto l’accesso a dispositivi Galaxy con funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra i vantaggi attesi:

Accesso ai modelli Galaxy di ultima generazione con possibilità di upgrade annuale;

con possibilità di upgrade annuale; Funzionalità AI avanzate per l’elaborazione delle immagini, assistenti virtuali e analisi predittive;

per l’elaborazione delle immagini, assistenti virtuali e analisi predittive; Noleggio flessibile con tariffe mensili competitive.

Al momento non è stato specificato quali modelli Galaxy saranno inclusi nel programma di noleggio, ma è probabile che parta dai Galaxy S25 e S25 Ultra.

Ballie, il robot domestico con AI incluso nell’abbonamento

Oltre agli smartphone, Samsung ha confermato che nel piano di noleggio rientrerà anche Ballie, il robot domestico dotato di intelligenza artificiale. Presentato al CES, Ballie è pensato per assistere in casa con funzioni di monitoraggio, supporto alle attività quotidiane e persino suggerimenti personalizzati.

Tuttavia, Ballie sarà inizialmente disponibile solo in Corea del Sud attraverso l’abbonamento, mentre negli Stati Uniti sarà venduto separatamente.

Se ben implementato, questo programma potrebbe rappresentare una nuova strategia di monetizzazione per l’azienda, offrendo agli utenti la possibilità di aggiornare regolarmente i propri dispositivi senza acquisti tradizionali.