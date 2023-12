Samsung Galaxy A04s in promo, Amazon lo regala a 110 EURO

Un gran numero di smartphone è in offerta in questi giorni su Amazon è proprio per la fine dell’anno tutti potrebbero fare un grande affare. Tra i prodotti più interessanti ci sono certamente quelli di Samsung e più in particolare oggi c’è il Galaxy A04s.

Questo dispositivo riesce ad includere al suo interno ottime caratteristiche benché si tratti di un basso di gamma. Il suo schermo è molto ampio e soprattutto la sua batteria garantisce un’autonomia straordinaria, proprio come piace a tutti.

Oggi il Samsung Galaxy A04s è in sconto su Amazon e arriva arriva con un prezzo finale di 110 €. Tutti potranno riceverlo a casa entro domani 30 dicembre e con due anni di garanzia disponibili.

Il Samsung Galaxy A04s costa meno su Amazon, le specifiche

Con un display Infinity-V HD+ da 6,5″, questo Galaxy A04s è un vero miracolo. Riesce a garantire un angolo di visione molto ampio come se fosse un top di gamma. La memoria RAM è da 3 GB, quella interna da 32 GB e la batteria da 5000 mAh.

Per quanto riguarda il il comparto fotografico, siamo di fronte a tre sensori, di cui quello principale principale da 50 MP.

Di smartphone di gran livello ce ne sono a bizzeffe su Amazon in questi giorni, ma a quanto pare uno dei più presi di mira e questo Galaxy A04s. Si tratta di un prodotto molto equilibrato che vanta un grande schermo e ottime caratteristiche tecniche, soprattutto per quanto riguarda l’autonomia. In conclusione, sono queste le specifiche che interessano agli utenti ed è per tale motivazione che approfittare del prezzo di oggi sarebbe un gran colpo.

Amazon mette a disposizione lo smartphone di Samsung per soli 110 €, compresi due anni di garanzia e la spedizione entro domani 30 dicembre.

