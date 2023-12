Il Samsung Galaxy A04s è uno smartphone Android entry-level con un design full-screen e con performance affidabili e solide per tutte le attività quotidiane di base. Con il suo display HD+ da 6,5″ e una tripla fotocamera sul retro, il dispositivo oggi costa solo 116,99€ (spedizione compresa) grazie allo sconto del 35%.

Visto l’ottimo prezzo, lo smartphone sta andando a ruba. Al momento della stesura di questo articolo restano solo 3 unità, quindi il consiglio per chiunque fosse interessato è di muoversi in fretta.

Meno di 120€ per il Samsung Galaxy A04s, lo smartphone Android con tripla fotocamera a display Infinity-V da 6,5″

Il design del Galaxy A04s è semplice e minimal, con un corpo è realizzato in plastica e un profilo sottile e leggero. Il display è un LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel). I colori sono brillanti e la luminosità è sufficiente per la maggior parte delle situazioni.

Lo smartphone Android è alimentato dal processore Exynos 850 octa-core, abbinato – in questo caso – a 3GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione (espandibile). Le prestazioni sono sufficienti per attività di base come navigazione web, social network, streaming, videochiamate e così via.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel, da una macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Quella frontale, che trova spazio nella “goccia” sul display (da cui il nome Infinity-V), è invece da 5 megapixel.

La batteria ha una capacità di 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di oltre un giorno con un uso moderato. Per quanto riguarda il sistema operativo, infine, si tratta di Android 12 con interfaccia personalizzata One UI: non mancano ovviamente tutte le applicazioni di Google, a partire dal Play Store, fondamentale per il download delle app.

