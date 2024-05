Oggi, grazie allo sconto su Amazon del 30%, ci si aggiudica uno smartphone Android davvero interessante ad una cifra irrisoria. Costa infatti solo 125 euro il Samsung Galaxy A05s, device con ampio display da 6,7 pollici, 4GB di RAM, 128GB di archiviazione e tripla fotocamera posteriore.

Il Samsung Galaxy A05s sfoggia un design moderno e, per quanto possibile, ispirato a quelli premium dei fratelli maggiori. Il corpo in plastica è solido e leggero, garantendo una presa comoda. Il display LCD Full HD+ da 6.7 pollici è circondato da cornici sottili e simmetriche su tra lati. È di tipo Infinity-U, quindi una piccola tacca sulla parte superiore necessaria per fare spazio alla fotocamera anteriore.

All’interno del Galaxy A05s pulsa il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 680 che si spinge fino a 2.4GHz, abbinato a 4GB di RAM. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di app di messaggistica e la fruizione di contenuti multimediali. Meno reattività invece in caso di multitasking intenso o gaming ad alto livello. Ma parliamo pur sempre di uno smartphone che costa solo 125 euro.

Il reparto fotografico del Samsung Galaxy A05s è composto da:

Fotocamera frontale da 13 megapixel

Tripla fotocamera posteriore: Lente macro da 2 megapixel Fotocamera grandangolare da 50 megapixel Fotocamera di profondità da 2 megapixel



C’è altro da segnalare? Assolutamente sì! La batteria è da 5000mAh e supporta la ricarica ultra-rapida da 25W. E ci sono anche la porta jack da 3,5mm per gli auricolari (cosa per nulla scontata!) e il lettore d’impronte digitale integrato nel pulsante di accensione/spegnimento.