Il Samsung Galaxy A14 è uno degli smartphone più popolari tra quelli proposti dal colosso sudcoreano. Rappresenta infatti un’ottima soluzione per tutti quegli utenti che cercano un dispositivo con buone performance e un display di qualità ad un prezzo conveniente.

A proposito del prezzo, lo smartphone oggi costa solo 133 euro su eBay grazie allo sconto immediato del 42%. L’articolo è venduto da neophoniastore, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi oltre 36.000 recensioni, quindi si può procedere in totale sicurezza.

Il Samsung Galaxy A14 con display FHD+ e tripla fotocamera è su eBay al prezzo più basso di sempre

Dando subito un’occhiata al look, il retro del Samsung Galaxy A14 ricorda (e non poco) quello dei fratelli maggiori, ben più blasonati e costosi. Le tre fotocamere, infatti, non sono incastonate in qualche modulo in rilevo, ma sembrano venire fuori dalla scocca posteriore. Il risultato è sicuramente gradevole, più pulito ed “elegante” rispetto al passato.

Il lato frontale, come già anticipato, è dominato quasi totalmente da un display LCD FHD+ da 6,6″ di tipo Infinity-V. Perché questo nome? Perché nella parte alta del pannello, al centro, è visibile una sorta di goccia che ricorda, appunto, la lettera “V”: è un elemento distintivo dal punto di vista estetico, e serve a ritagliare un po’ di spazio per la fotocamera frontale da 13 megapixel.

A proposito, non dimentichiamo che la tripla fotocamera posteriore regala enormi soddisfazioni:

Fotocamera di profondità: 2 megapixel f/2.4

Principale: 50 megapixel f/1.8

Macro: 2 megapixel f/2.0

Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI, la batteria è da 5000mAh, il processore è un octa-core, e poi c’è il lettore d’impronte digitali integrato nel pulsante d’accensione posto sul lato.

Al momento, proprio grazie allo sconto del 42%, quello di Samsung è uno degli smartphone più acquistati su eBay. Non a caso nell’inserzione viene infatti segnalato che la quantità disponibile è limitata.