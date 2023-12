Samsung Galaxy A14, lo smartphone che tutti vogliono costa il 35% in meno

Chi voleva acquistare un Samsung Galaxy A14, oggi avrà pane per i suoi denti. Su Amazon il dispositivo è tornato disponibile in sconto, nella sua colorazione nera.

Il prezzo diminuisce ufficialmente del 35% per fermarsi ad un totale di soli 149 € con un anno di garanzia incluso.

Samsung Galaxy A14, lo sconto è ottimo: ecco le sue caratteristiche tecniche

Di caratteristiche interessanti il Samsung Galaxy A14 ne ha da vendere. Questo smartphone è stato prodotto da Samsung con lo scopo di impensierire la concorrenza in merito ai medio-bassi di gamma ed effettivamente il colosso sudcoreano ci è riuscito.

L’estetica fa capire fin da subito che si tratta di un prodotto di Samsung, visti gli angoli smussati e lo spessore esiguo. Tutto ciò rende lo smartphone molto maneggevole e soprattutto piacevole a primo impatto. Per quanto riguarda il retro, è occupato completamente da tre fotocamere, con quella principale che è dotata di ben 50 MP. Le foto saranno davvero eccezionali, quasi come se si avesse tra le mani uno smartphone da centinaia di euro in più.

Il Galaxy A14 poi ha un ottimo hardware che si basa su 128 GB di memoria interna e su 4 GB di memoria RAM. Per quanto concerne invece la batteria, abbiamo 5000 mAh, come i top di gamma. Passando alla parte più importante, ovvero il display, si tratta di un’unità LCD da 6,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD+.

Questo Galaxy A14 è arrivato oggi in sconto su Amazon con la versione italiana del prodotto. Gli utenti che sono interessati all’acquisto di questo smartphone di Samsung, pagheranno il 35% in meno: il prezzo finale sarà infatti di 149 €. C’è una garanzia di un anno e soprattutto c’è da precisare che la spedizione sarà molto più rapida di quella che vedete.

