Il Samsung Galaxy A15 è lo smartphone base gamme dell’azienda sudcoreana, ma attenzione a non farsi ingannare dal prezzo (per alcuni) fin troppo basso. Con lo sconto del 38% attivo ora su Amazon costa solo 123,90 euro (spedizione compresa), un prezzo irrisorio per un dispositivo con display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici, batteria da 5000mAh e ben 4 anni di major update garantiti dall’azienda.

Al momento della stesura di questo articolo lo smartphone risulta spedito da Amazon e venduto da Hotlinetel, venditore professionale con il 98% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Il Samsung Galaxy A15 è la scelta ideale per chi cerca la qualità a basso costo

Il Galaxy A15 sfoggia un design semplice e moderno, con un corpo interamente in plastica. Il display è un Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel), che offre una buona esperienza visiva per la navigazione web, la visione di video e l’utilizzo delle app.

Lo smartphone con Android 14 è alimentato da un processore octa-core a 2.2GHz, abbinato a 4GB di RAM. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e lo streaming di contenuti multimediali.

Il sistema di fotocamere del Samsung Galaxy A15 è composto da una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP, una fotocamera macro da 2MP . La fotocamera anteriore è invece da 13MP è sufficiente per selfie e videochiamate.

La batteria è da 5.000mAh e garantisce un’autonomia di lunga durata. Con un uso tipico, è possibile arrivare a due giorni di utilizzo con una singola carica. Lo smartphone supporta la ricarica rapida da 15W, che consente di ricaricare la batteria rapidamente quando necessario.

C’è da segnalare infine che lo smartphone dispone di un lettore di impronte digitali sulla cornice laterale destra, è integrato in quella che Samsung definisce “isola”.