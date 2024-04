Se stai cercando uno smartphone dal look premium, con performance affidabili e – soprattutto – dal prezzo contenuto… lo hai trovato! Il Samsung Galaxy A15 oggi costa solo 124,99 euro su eBay, spedizione compresa. Per completare l’acquisto a questo prezzo ricorda però di inserire il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento.

Bello da vedere, bello da usare: il Samsung Galaxy A15 ad un prezzo irrisorio su eBay

Il Samsung Galaxy A15 ha un design sobrio e moderno. È uno smartphone leggero e compatto, ed è comodo da tenere in mano. La parte anteriore è occupata dal display Super AMOLED Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione FHD+. È un pannello luminoso e offre una buona visibilità anche all’aperto. I colori sono vivaci e i neri sono abbastanza profondi.

Il Galaxy A15 è alimentato dal processore octa-core a 2.2GHz, accompagnato da 4GB di RAM. È una configurazione hardware sufficiente per le attività quotidiane, come navigare sul web, usare i social media e guardare video, anche in streaming. Contribuisce ad una buona esperienza utente anche la batteria da 5.000 mAh, che offre un’ottima autonomia per utilizzare lo smartphone per tutta la giornata senza doverlo ricaricare.

Spicca di certo anche il comparto fotografico. Sul retro trovano spazio una ultra-grandangolare da 50 megapixel, una principale da 50 megapixel e una macro da 2 megapixel. Nella “goccia” sul display c’è invece una selfie-camera da 12 megapixel.

Il sistema operativo è ovviamente Android e a tal proposito Samsung assicura fino a 4 major update (quindi quattro generazioni) e fino a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Insomma, cosa poco e dura per tanti anni.

Per concludere si segnalano il sensore d’impronte digitali integrato nel pulsante laterale d’accensione e Samsung Knox Vault, il sistema progettato dal colosso sudcoreano per tenere al sicuro i propri dati sensibili.