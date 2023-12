Cerchi uno smartphone Android di fascia media che sia affidabile e dal look premium? Oggi la migliore scelta ha un nome ben preciso: Samsung Galaxy A34 5G. Il dispositivo con display FHD+ AMOLED da 6,6″ è acquistabile su Amazon al nuovo minimo storico: solo 230€ (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 40%.

Il Galaxy A34 5G ha un corpo in plastica con una finitura opaca che è resistente alle impronte digitali. Nonostante i materiali impiegati non siano di quelli più pregiati, lo smartphone restituisce comunque un look dal sapore premium, simile a quelli dei fratelli maggiori.

Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel (Full HD+). La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, che si traduce in un’esperienza visiva fluida e reattiva. In generale, il pannello è luminoso e nitido e offre colori vivaci e accurati.

Sotto la scocca batte il processore MediaTek Dimensity 700. È un chip octa-core con una velocità di clock massima di 2,2 GHz, ed è ben supportato nelle operazioni da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Sul retro non passa inosservata la tripla fotocamera. La principale è da 48 megapixel con un’apertura di f/1,8, la secondaria è da 8 megapixel (apertura di f/2,2), la terza invece è una macro da 2 megapixel (apertura di f/2,4). Quella frontale è invece una 13 megapixel.

Il sistema operativo, infine, è Android 13. Una volta acquistato però sarà possibile scaricare tutti gli aggiornamenti del caso: essendo un dispositivo del 2023, questo smartphone verrà supportato per diversi anni.

