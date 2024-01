Samsung Galaxy A34 5G con display AMOLED al 36% di sconto

Di grandi smartphone ne sono arrivati tanti durante l’ultimo 2023, ma continua ad esserci un occhio di riguardo per il Samsung Galaxy A34 5G. Questo prodotto, che di certo non è un top di gamma, gode di caratteristiche tecniche molto interessanti e che possono far ricordare un vero flagship.

Samsung infatti ha dotato questo dispositivo di tutte le peculiarità fondamentali, tra cui una grande batteria, un display fenomenale e ben tre fotocamere. Oggi a contribuire ci pensa Amazon, che offre il prodotto con il 36% di sconto grazie alla presenza di un venditore di terze parti. Il Galaxy A34 5G costerà infatti solo 254,90 € con spedizione rapida e un anno di garanzia.

Samsung Galaxy A34 5G, le specifiche tecniche

Insieme a tutta la gamma Galaxy di Samsung, ecco l’A34 5G, un prodotto con un display da 6,6″ di tipo Super AMOLED con risoluzione in FHD+. Oltre a questo, anche l’hardware fa la sua parte con 6 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le fotocamere, ecco tre sensori da 50 MP di picco, mentre la batteria è da 5000 mAh.

Sono moltissimi gli smartphone oggi in sconto ma risaltare è ovviamente questo Samsung Galaxy A34 5G. Amazon lo rende disponibile con le sue caratteristiche oggi in sconto, per la gioia di tutti coloro che da tempo aspettavano un ribasso. Avere un prodotto di questo genere, che con la sua tripla fotocamera e le sue caratteristiche hardware strizza l’occhio ai top di gamma, è davvero interessante, peraltro con il 36% di sconto disponibile.

Chi vuole acquistare il prodotto di Samsung, oggi può spendere solo 254,90 € beneficiando anche di un anno di garanzia e della spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.