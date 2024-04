Samsung Galaxy A34 5G: un ottimo smartphone scontato del 43%

Non startene lì troppo a tempo a pensare, l’affare lo devi fare ora! Il Samsung Galaxy A34 5G è uno dei migliori smartphone Android di fascia media oggi in circolazione e oggi su Amazon è scontato addirittura del 43%. Questo significa che costa solo 226,90 euro anziché 399,90 euro, con consegna inclusa nel prezzo.

Il prodotto è spedito da Amazon e venduto da SolutionsProblem, venditore professionale che al momento della stesura di questo articolo vanta il 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi. Trattandosi però di un venditore di terze parti è opportuno fare le proprie valutazioni considerando anche i commenti di altri utenti.

Il Samsung Galaxy A34 5G è lo smartphone Android da acquistare oggi: su Amazon è scontato del 43%

Il Samsung Galaxy A34 5G è un smartphone di fascia media che presenta un design elegante e moderno con un corpo sottile e leggero realizzato in plastica. Il display è un Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che lo rende ideale per guardare video e giocare.

Il processore octa-core è abbastanza potente per gestire le attività quotidiane e la batteria da 5.000 mAh offre una lunga durata. Certo, non è un dispositivo per il gaming più sfrenato, ma con le principali operazioni che gli utenti svolgono ogni giorno è un vero campione: social network, navigazione web, streaming e così via.

Oltre al display di indubbia qualità, spicca anche la tripla fotocamera posteriore. Questa è composta da una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro da 5MP. La fotocamera frontale per selfie e videochiamate e invece da 13 megapixel e assicura una buona qualità.

Il Galaxy A34 5G è dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Il software è Android 12 con interfaccia One UI 4.1 di Samsung. Lo smartphone del colosso sudcoreano, infine, è certificato IP67 e questo significa che resiste alla polvere e all’acqua.