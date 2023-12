Samsung Galaxy A54 5G, il super prezzo di Amazon al 26%

Acquistare uno smartphone di Samsung rappresenta sempre la scelta giusta, siccome è il marchio leader nel mondo della telefonia. Scegliere il Galaxy A54 5G è quel che bisogna fare se si vuole risparmiare avendo delle caratteristiche vicine ad un top di gamma.

Oggi il prodotto arriva su Amazon con il 26% di sconto e con un prezzo totale di 369 €, compreso di spedizione rapida.

Galaxy A54 5G, il prodotto di Samsung più amato

Come si può notare fin da subito, il design è molto vicino ad un qualsiasi top di gamma, più in particolare, come è ovvio che sia, ai Samsung Galaxy S23. Il Galaxy A54 5G è un ottimo smartphone e si avvicina molto anche per caratteristiche ai veri flagship.

Il suo schermo da 6,4″ di ampiezza con risoluzione in full HD+ di tipo AMOLED, mostra una gamma cromatica straordinaria. Sarà un piacere guardare video attraverso questo telefono così come realizzarli insieme alle foto. È infatti il comparto fotografico uno dei punti di forza, siccome vede ben tre fotocamere con una risoluzione massima pari a 50 MP.

Tutto ciò è accompagnato alla grande da una batteria da ben 5000 mAh di capienza con ricarica rapida. Lo smartphone inoltre include all’interno della sua scatola di vendita anche una cover trasparente originale.

Oggi il prezzo di questo Galaxy A54 5G di Samsung mette a disposizione del pubblico una grande opportunità. Se volete farvi un regalo di Natale o volete comprarlo per qualcun altro, di certo non resterete delusi. Il prezzo che scende del 26% e si ferma a 369 €, garantisce anche due anni di garanzia e la spedizione rapida entro questo mercoledì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.