Samsung Galaxy A54 5G su eBay con 216 € di sconto, prezzo TOP

Questo è un grande periodo per Samsung che ha cominciato l’anno con la presentazione dei suoi nuovi top di gamma. Oggi non si parla di Galaxy S24, bensì di un dispositivo tra i migliori nel mondo dei medi di gamma, ovvero il Galaxy A54 5G. Da sottolineare la grande offerta di eBay che lo vede disponibile con un prezzo totalmente fuori dal comune.

Gli utenti che vogliono portare a casa questo dispositivo che rassomiglia molto un Galaxy S24, soprattutto sul retro, possono approfittare del 38% di sconto, ben 216 € in meno. Il prezzo finale di questo Samsung sarà di soli 353 € con un anno di garanzia e con la spedizione che arriverà a casa vostra al massimo in due giorni.

Il Galaxy A54 5G di Samsung è in promo, le specifiche

Tra le caratteristiche tecniche più importanti di questo Samsung Galaxy A54 5G cioè sicuramente il display, un’unità in full HD+ con ampiezza da 6,4″. All’interno questa variante mostra una memoria interna da 256 GB e una memoria RAM da 8 GB, con tre fotocamere da 50 MP. Nota di merito anche per la batteria da 5000 mAh.

Di gran lunga lo smartphone medio di gamma più acclamato dalla folla, questo Samsung Galaxy A54 5G è ottimo. Dotato di un design quasi da top di gamma e di specifiche tecniche che di certo non faranno rimpiangere i prodotti più potenti, questo dispositivo è arrivato oggi in sconto sul celebre sito e-commerce eBay.

Le sue specifiche tecniche parlano dunque molto chiaro, così come lo fa il prezzo di vendita che scende di ben 216 € grazie al 38% in meno. In questo modo lo smartphone di Samsung costerà al pubblico 353 €. Bisognerà attendere solo due giorni per riceverlo a casa e con i soliti due anni di garanzia disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.