Oggi su eBay hai la possibilità di spendere poco per uno smartphone che ha tanto, ma tanto da offrire. Si tratta del Samsung Galaxy A54 5G, dispositivo con display Super AMOLED Full HD+ e 8GB di RAM per gestire al meglio tutte le applicazioni. Al momento lo puoi acquistare a soli 299,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 25%. Il dispositivo è venduto da btobshop, venditore professionale con 99,4% di feedback positivi e oltre 9.000 recensioni.

Ottimo display, performance di livello e tripla fotocamera: il Samsung Galaxy A54 5G è un ottimo dispositivo

Lo smartphone sfoggia un design elegante e moderno, con un corpo in plastica resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP67). Il display è un Super AMOLED da 6,4 pollici con una risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e un refresh rate di 120Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e immersiva.

Il cuore del Galaxy A54 5G è il processore Exynos 1380 octa-core, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Le prestazioni sono fluide per le attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di app social e il multitasking. Lo smartphone è dotato di Android 13 con One UI 5.1, che offre un’interfaccia utente personalizzabile e ricca di funzioni.

Il reparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, una ultra grandangolare da 12MP, una macro da 5MP e una sensore di profondità da 5MP. La fotocamera frontale da 32 megapixel permette di scattare selfie di buona qualità.

Una batteria da 5.000mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto, arrivando tranquillamente a fine giornata anche con un uso intenso. La ricarica rapida da 25W permette di ricaricare la batteria in circa un’ora.

Il Galaxy A54 5G include anche un lettore di impronte digitali ottico sotto lo schermo, un jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo. Supporta la connettività 5G, dual SIM e Wi-Fi 6.