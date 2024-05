Samsung Galaxy A55 256GB ad un prezzo MAI VISTO su eBay

Se nella tua lista dei desideri c’è uno smartphone di buona qualità, firmato da un’azienda totalmente affidabile (anche in ottica aggiornamenti) e dal prezzo non eccessivo, ecco la soluzione che potrebbe fare al caso tuo. Il Samsung Galaxy A55 5G, nella configurazione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione, oggi è scontato di oltre 120 euro su eBay e costa solo 360 euro, spedizione compresa. Per completare l’acquisto a questo prezzo ricorda però di inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da neophoniastore, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi e oltre 56.000 recensioni.

Al Samsung Galaxy A55 non manca nulla: design, performance, fotocamera, prezzo conveniente

Senza troppi giri di parole, il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone midrange strepitoso e sfoggia un design premium ispirato a quelli dei fratelli maggiori della gamma S24.

La parte anteriore è occupata quasi totalmente da un ampio display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate di 90Hz. È un pannello che offre un’esperienza visiva con colori vividi, neri profondi e un’ottima luminosità, anche sotto la luce diretta del sole.

A muovere gli ingranaggi è il processore octa-core a 2.7GHz, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Questa configurazione si traduce in performance fluide in quasi tutti gli ambiti, dalle attività di base come social network e navigazione web, al multitasking e ai giochi non troppo complessi.

Il comparto fotografico è di un certo spessore, tra i migliori della sua categoria. Oltre alla selfie camera da 32 megapixel, sul retro trovano spazio le seguenti tre fotocamere:

Fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel

Fotocamera principale da 50 megapixel

Fotocamera macro da 5 megapixel

Infine, il Samsung Galaxy A55 è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica ultra-rapida, supporta la connettività 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la tecnologia NFC per pagamenti contactless.