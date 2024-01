Samsung Galaxy Book3, il laptop con i5, SSD e super display al 28%

È arrivata una grande offerta su Amazon in queste ore in merito al mondo dei laptop. Ecco il computer portatile Samsung Galaxy Book3 in sconto. Questo notebook ha oggi un prezzo molto interessante, siccome scende del 28%.

Tutti potranno portarlo a casa per 687,67 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro entro il 4 gennaio direttamente a casa.

Lo sconto di Amazon riguarda il portatile di Samsung, ecco le sue specifiche

Trovare un computer portatile così sottile, leggero e performante allo stesso tempo risulta davvero difficile. Se ad offrirlo poi è un colosso come Samsung, ecco che la scelta giusta è proprio sotto i vostri occhi. Dotato di uno splendido display da 15,6″ con risoluzione in full HD, questo Galaxy Book3 consente di basarsi anche su ottime specifiche tecniche.

A bordo c’è infatti un processore di ultima generazione Intel Core i3-1335U, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria SSD. La tastiera corsa corta garantisce una digitazione rapida e fluida.

Oltre a questo, l’audio è di grande qualità grazie ai due altoparlanti con Dolby Atmos incorporato. Non mancano le varie porte per la connettività.

Tra tutti i computer portatili in sconto, probabilmente abbiamo il vincitore assoluto ed è questo Samsung Galaxy Book3. Il prodotto in questione si dimostra molto performante viste le sue caratteristiche tecniche ma soprattutto comodo da trasportare per via del suo design all’insegna della sottigliezza.

Samsung ha pensato ad ogni aspetto ed ha voluto provare a competere con i grandi del settore mettendo a disposizione un prodotto diventato subito leader. Come potete notare su Amazon, lo sconto di oggi è davvero interessante in quanto con il 28% di sconto si possono risparmiare ben 270 €. Il prezzo finale è di 687,67 € con due anni di garanzia e con la spedizione prevista entro il 5 gennaio al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.