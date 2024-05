Il Samsung Galaxy Book4 360 è un laptop 2-in-1 convertibile che offre il meglio in termini di prestazioni, design e portabilità. Dedicato a professionisti e creativi che cercano un dispositivo versatile per tutte le proprie esigenze, il Book4 360 con Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di SSD è attualmente scontato di 590 euro su Amazon e costa quindi solo 1.109 euro, compresa spedizione.

Per quanto riguarda la promo odierna, oltre all’11% sul prezzo di listino, si ottiene uno sconto aggiuntivo di 400€ al check-out. Questo viene applicato in automatico, quindi non bisogna applicare coupon o inserire particolari codici.

Il Samsung Galaxy Book4 360 è convertibile premium compatibile anche con S Pen (-590€)

Il laptop vanta uno chassis in alluminio resistente e allo stesso tempo elegante, che lo rende perfetto per essere trasportato sempre con sé. La cerniera a 360 gradi permette di utilizzare il dispositivo in quattro modalità: laptop tradizionale, tablet, tenda e cavalletto, garantendo la massima flessibilità per adattarsi a qualsiasi situazione.

Il punto focale del Galaxy Book4 360 è il suo splendido display Super AMOLED da 15,6 pollici. Con una risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre immagini vivide e dettagliate, rendendolo perfetto per la produttività, il creative e l’intrattenimento. La tecnologia AMOLED garantisce neri profondi, colori brillanti e ampi angoli di visuale, mentre la frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura un’esperienza fluida e reattiva, ideale per il multitasking e il gaming.

Alimentato dal processore Intel Core i7 di 13ª generazione, il convertibile offre prestazioni eccezionali per affrontare qualsiasi attività. Dotato di grafica integrata Intel Iris Xe, il laptop gestisce con facilità anche le applicazioni più impegnative, come l’editing video e il fotoritocco.

Il Galaxy Book4 360 offre una connettività completa, con due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Gen 2, un jack audio da 3,5 mm, una HDMI e uno slot per schede microSD. Il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2 garantiscono connessioni wireless veloci e stabili.