Tornano al minimo storico gli auricolari Bluetooth con un eccellente rapporto qualità-prezzo, i Samsung Galaxy Buds FE. Questi supportano la cancellazione adattiva dei rumori e anche i controlli touch, per gestire chiamate e contenuti multimediali con un solo tocco. Il prezzo di listino è di oltre 100 euro ma oggi, grazie allo sconto del 36% proposto da Amazon, la cifra da investire è di 69,90 euro, spedizione compresa.

I Samsung Galaxy Buds FE sono gli auricolari Bluetooth da acquistare oggi: risparmia il 36% su Amazon

I Galaxy Buds FE hanno un look simile a quello dei Galaxy Buds 2. Sono caratterizzati da un design ergonomico che li rende confortevoli da indossare anche per lunghi periodi di tempo. Le cuffie sono dotate di tre paia di gommini in silicone di diverse dimensioni per garantire un’aderenza ottimale.

Gli auricolari del gigante sudcoreano supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC) e questo significa che i rumori ambientali non andranno ad inficiare la qualità audio in chiamata e in ascolto, per un’esperienza dunque più immersiva. Per quanto riguarda il suono, è ben bilanciato, con bassi potenti e alti nitidi.

I Galaxy Buds FE sono poi dotati di controlli touch per gestire con semplici tap la riproduzione dei contenuti multimediali (musica, video) e le chiamate in entrata/uscita e comunicare con l’assistente vocale del dispositivo con cui sono abbinati.

Resistenti ad acqua, sudore e polvere (certificazione IPX4), gli auricolari wireless offrono un’autonomia complessiva di circa 30 ore considerando anche il case di ricarica (con funzione ANC disattivata).