Samsung Galaxy Buds FE: ora su Amazon a META' PREZZO, corri a prenderle!

Hai bisogno di un nuovo paio di cuffie wireless ma non riesci ad orientarti nella scelta? Non ti preoccupare ci siamo noi che selezioniamo per te delle vere e proprie perle, difatti oggi su Amazon puoi acquistare le cuffie Samsung Galaxy Buds FE ad un prezzo scontato del 45%. Praticamente le paghi le metà!

Il prezzo pieno di queste cuffie Samsung è di 109 euro ma tu adesso grazie allo sconto esclusivo le paghi solamente 59,90 euro e questo significa che risparmi ben 50 euro!

Cuffie Samsung Galaxy Buds FE: ergonomiche, pratiche e super utili!

Design ergonomico, le Galaxy Buds FE presentano un design compatto ed ergonomico per donarti un maggiore comfort e una migliore vestibilità durante l’ascolto, Trova la giusta aderenza grazie ai gommini e alle alette di diverse dimensioni.

Poi disponi di bassi potenziati. Goditi un suono ricco, con bassi profondi e potenti grazie al nuovo altoparlante a 1 via degli auricolari wireless Samsung, Un’esperienza di ascolto superiore a tutto tondo. E ancora controllo del rumore, grazie agli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE con cancellazione attiva del rumore ti dimentichi delle distrazioni. Ascolta la tua musica in tranquillità e immergiti nella purezza del suono.

Disponi di un’autonomia di 30 ore. Nonostante le dimensioni compatte, con gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE hai a disposizione fino a 30 ore di riproduzione con una singola ricarica, per un intrattenimento lungo la giornata. E ovviamente sono presenti anche comandi touch intuitivi. Passa facilmente dalla musica alle chiamate grazie a un’area touch ben definita, facendo rimanere gli auricolari ben saldi all’orecchio.

Prendile ora su Amazon con lo sconto del 45%, le paghi praticamente la metà!