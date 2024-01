Samsung Galaxy S23+ con display Dynamic AMOLED al 39% di sconto

Una vera garanzia nel mondo dei top di gamma è certamente il Galaxy S23+ di Samsung. Questo prodotto, con display da 6,6″ e una tripla fotocamera, oggi è in sconto su Amazon.

Il colosso e-commerce rende disponibile lo smartphone per 749 € alla luce dello sconto del 39% applicato.

Il Samsung Galaxy S23+ è un gran top di gamma, le caratteristiche tecniche

Tecnicamente questo Samsung Galaxy S23+ risulta ineccepibile. Amazon lo propone oggi in sconto nella sua versione da 256 GB di memoria interna. Non cambia il resto se paragonato alle altre versioni: al suo interno c’è infatti il processore Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” coadiuvato da ben 8 GB di memoria RAM.

Per quanto concerne la fotocamera, ce ne sono addirittura tre con l’obiettivo migliore da 50 MP. Passando al display, unità di spicco di questo smartphone, il pannello è da 6,6″ di tipo Dynamic AMOLED 2X, per colori e una risoluzione straordinaria in QHD. Nessun problema con l’autonomia: la batteria da 4700 mAh garantisce un’ottima resa in termini di efficienza.

È vero: stanno per arrivare i nuovi dispositivi della gamma Galaxy di Samsung, ma optare per i terminali del vecchio corso può essere una grande strategia. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che si fiondano su quei prodotti che pur costando meno garantiscono ancora ottime prestazioni. Il Galaxy S23+ non è certamente escluso da questo insieme e lo dimostra con le sue specifiche tecniche che abbiamo appena descritto.

Grazie al 39% di sconto poi il suo prezzo scende vertiginosamente: oggi su Amazon il telefono costa solo 749 € con due anni di garanzia. Al momento non è disponibile ma sarà a casa vostra al massimo entro una settimana.

