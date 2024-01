Gli smartphone del 2024 del colosso sudcoreano sono stati ufficialmente presentati, ma – come in tanti hanno notato – l’unica verità novità di rilievo è nelle funzioni AI. Questo per dire che puntare su un dispositivo della precedente generazione potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Anche perché il Samsung Galaxy S23 (da 128GB, con caricabatterie rapido incluso) oggi costa solo 699€ su Amazon grazie allo sconto del 29%. Con la sua fotocamera principale da 50 megapixel e il display Dynamic AMOLED 2X è un top di gamma a tutti gli effetti.

Sconto di quasi 200€ sul Samsung Galaxy S23 con super fotocamera e un display da urlo

Il design del dispositivo del colosso sudcoreano è premium. Del resto parliamo di un top di gamma, di un dispositivo che deve sia garantire prestazioni di un livello superiore sia essere resistente e, perché no, bello da vedere.

In termini di prestazioni, è uno smartphone che eccelle praticamente in tutto. I caricamenti sono fulminei, il refresh rate di 120Hz rende tutto incredibilmente fluido e in caso di videogiochi, non rallenta né si surriscalda. A spiccare però il comparto fotografico con triplo sensore e supporto alla modalità Nightography. L’intelligenza artificiale mantiene infatti nitidi i dettagli, per foto e video di assoluta qualità anche quando c’è poca luce.

Di seguito la scheda tecnica del dispositivo:

Display 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2x FHD+ a 120Hz

2x FHD+ a 120Hz Fotocamera Ultra grandangolare da 12Mp Grandangolare da 50MP Teleobiettivo da 10MP Fotocamera frontale da 12MP

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8GB di RAM e 128GB di archiviazione

Batteria da 3.900mAh

Dual-Sim

Android 13 (al lancio) con One UI 5.1

Connettività: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Lo smartphone di Samsung è un top di gamma e poterlo acquistare oggi a 699€ è un vero affare. Il modello in offerta è nella versione Green e viene venduto in compagnia del caricabatterie USB-C con supporto alla ricarica rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.