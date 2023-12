Stando alle ultime, la presentazione della gamma di smartphone Galaxy S24 di Samsung sarebbe fissata per il 17 gennaio. A poche settimane dunque dal grande debutto, è possibile fare il punto della situazione e stilare un elenco con le 5 principali novità del modello “base”.

Certo, per l’ufficialità c’è da attendere l’evento Unpacked 2024, ma le indiscrezioni giungono da fonti più che attendibili, quindi ci si può muovere con una certa sicurezza.

Samsung Galaxy S24: le 5 novità dello smartphone

Nuove funzionalità AI

In base a quanto letto in giro nella seconda metà del 2023, Samsung vuole che il Galaxy S24 sia uno “AI phone“, ovvero un dispositivo che possa offrire all’utente molteplici feature basate sull’intelligenza artificiale.

Similmente a quanto fatto da Google con la gamma Pixel 8, è facile ipotizzare ad esempio funzioni per eliminare elementi indesiderati dalle foto, ritagliare e riposizionare oggetti e/o persone, estendere lo sfondo degli scatti, migliorare la qualità generale delle foto e così via.

Si parla molto anche di una feature AI in grado di tradurre in tempo reale le conversazioni telefoniche.

Un processore ancora più potente

Come da tradizione, il nuovo Samsung Galaxy S24 sarà dotato di un nuovo processore. Si tratta del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3? Secondo gli esperti del settore, sì.

Pur essendo quello di Qualcomm il miglior chip per smartphone Android, si vocifera che in alcuni paesi il dispositivo arriverà con il processore Exynos 2400, prodotto proprio da Samsung.

Schermo più luminoso

Il display dell’S23 raggiunge i 1,750 nit di luminosità massima. Secondo i leak, quello del Galaxy S24 raggiungerà addirittura 2,600 nit.

In giro ci sono smartphone con pannelli ancora più luminosi (come il OnePlus 12, che arriva a 4,500 nit), ma si tratterebbe comunque di un upgrade degno di nota che renderà ancora più comodo l’utilizzo dello smartphone all’esterno.

Design ritoccato dove necessario

Non sono attese modifiche drastiche al look rispetto al modello del 2023, ma qualche novità dovrebbe esserci.

Secondo i leak, le cornici saranno leggermente più sottili e i bordi più piatti. Per rendere meglio l’idea, uno stile a “lingotto” come quello degli iPhone. Si ipotizzano anche nuove colorazioni, per rendere il dispositivo ancora più accattivante.

Batteria più capiente

I leaker ne sono sicuri: il Samsung Galaxy S24 avrà una batteria (leggermente) più capiente. Si parla di circa 100mAh in più rispetto a quella utilizzata nel modello dell’attuale generazione, quindi 4000mAh.

Si vocifera anche di una migliore efficienza, anche grazie al nuovo processore. Insomma, il tutto si tradurrà probabilmente in una maggiore autonomia.