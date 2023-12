Samsung Galaxy S24, le nuove immagini in rete mostrano i colori e il design

Durante le ultime ore sul web sono spuntate delle immagini sotto forma di render del modello di base previsto per la prossima gamma Galaxy S24 di Samsung. L’azienda, che ha in programma la presentazione per gennaio, potrebbe optare per colorazioni molto audaci.

Come mostrano le immagini, le tonalità dovrebbero essere le seguenti: Onyx Black, Marble Grey, Amber Yellow e Cobalt Violet. Proprio quest’ultima colorazione dovrebbe essere la più interessante, almeno a detta degli esperti. Le immagini sono visibili nel paragrafo in basso.

Samsung Galaxy S24, i colori e una panoramica sulle specifiche tecniche

I modelli della gamma S24 differiranno tra loro da nazione a nazione, almeno in merito al processore che li animerà. Gli utenti residenti negli Stati Uniti otterranno il loro consueto prodotto di Qualcomm, più precisamente uno Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”. Gli utenti europei ad esempio dovranno invece “accontentarsi” del prossimo Exynos 2400, che i rumor definiscono addirittura in grado di superare agevolmente l’A17 Pro di Apple.

Nulla avrà a che vedere con le nazioni se si parla invece dell’hardware in generale. Il prossimo Samsung Galaxy S24 offrirà quasi sicuramente 128 GB di spazio di archiviazione nella sua versione di base. È ovviamente prevista anche una variante da 256 GB, anche se entrambe le varianti dovrebbero avere 8 GB di memoria RAM. I rumor riferiscono che potrebbe esserci anche una terza configurazione, magari con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Il display del prodotto dovrebbe essere il Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e risoluzione Full HD+. Pronto ad essere confermato il sistema a tripla fotocamera posteriore composto sensori da 50, 12 e 10 MP. Anche il sensore frontale sarà da 12 MP e ci sarà una batteria da 4.000 mAh. In poche parole, solo il prezzo non sarebbe stato ancora oggetto di indiscrezioni vicine alla realtà, ma ormai ci siamo vicini.