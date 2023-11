Samsung Galaxy S24, l'arrivo anticipato confermato sul web

Non ci sono più segreti in merito alla volontà di Samsung di voler svelare la sua nuova gamma di smartphone di punta all’inizio del prossimo anno. Il 2024 sarà infatti emblematico per l’azienda sudcoreana, dal momento che dopo anni rilascerà i suoi flagship durante il mese di gennaio, o almeno così sembra.

Si tratterebbe di un evento particolare, siccome in genere l’azienda rilascia i suoi nuovi terminali durante il mese di febbraio. Lo scorso anno la gamma Galaxy S23 arrivò l’1 febbraio infatti, ma questa volta sarà tutto diverso.

Le fonti più affidabili riferiscono infatti che il primo evento Unpacked del 2024 si terrà a San José il 17 gennaio. Per quanto riguarda invece i preordini, non ci sarà differenza: potranno essere effettuati lo stesso giorno della presentazione con il rilascio ufficiale fissato al 30 gennaio.

Samsung, nuove indicazioni portano al 17 gennaio: Galaxy S24 Ultra spunta sul web

Nel momento in cui tutte le indiscrezioni che si stanno susseguendo dovessero rivelarsi veritiere, Samsung riuscirebbe a portare i suoi smartphone premium sul mercato prima del solito. Lo scopo sarebbe quello di contrastare la linea iPhone 15 rilasciata durante lo scorso mese di settembre.

Un nuovo segno che il colosso orientale rilascerà prima i suoi Galaxy S24 arriva da una notizia che vede il Galaxy S24 Ultra spuntare improvvisamente sul sito web del Bureau of Indian Standards. Il dispositivo, con il numero di modello SM-S928B/DS, non lascia spazio ad alcun dubbio: quando uno smartphone viene pubblicato su quel portale, di solito viene rilasciato in poche settimane.

Si tratta quindi di un’ulteriore conferma che Samsung non aspetterà il mese di febbraio per rilasciare i suoi dispositivi di punta. Un’altra conferma è arrivata in merito alla S-Pen, che anche questa volta sarà presente. Le notizie dunque continuano a susseguirsi e di conferme ne arrivano sempre di più: i Galaxy S24 sono molto più vicini di quanto si creda.