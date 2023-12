Samsung Galaxy S24, ecco i tagli di memoria RAM e il Gorilla Glass Armor

Senza ombra di dubbio la serie Samsung Galaxy S24 rappresenterà una delle più grandi novità del 2024. A gennaio avverrà uno dei lanci più attesi in assoluto e il pubblico già da tempo non sta più nella pelle.

Mancano ancora poche settimane al lancio, ma almeno per il momento bisogna accontentarsi dobbiamo delle notizie trapelate sul web sotto forma di indiscrezioni. Gli ultimi rumor pervenuti sarebbero stati in grado di anticipare alcune specifiche hardware dei top di gamma di Samsung. A quanto pare sono trapelate sul web tutte le varianti di RAM e di archiviazione previste ma non solo.

Samsung Galaxy S24, memoria RAM già nota in tutte le varianti ma ci sono anche altre news

Durante le ultime ore sarebbe stato condiviso sul web un elenco di quelle che potrebbero essere le varianti di memoria RAM e di memoria interna della prossima serie Galaxy S24. Ecco un rapido riassunto in quest’elenco sottostante:

Samsung Galaxy S24 : previsto nei colori grigio, nero, viola e giallo. Tagli di memoria: 8 GB di RAM + 128 GB di ROM e 8 GB + 256 GB;

: previsto nei colori grigio, nero, viola e giallo. Tagli di memoria: 8 GB di RAM + 128 GB di ROM e 8 GB + 256 GB; Samsung Galaxy S24+ : previsto nei colori grigio, nero, viola e giallo. Tagli di memoria: 12 GB di RAM + 256 GB di ROM e 12 GB + 512 GB;

: previsto nei colori grigio, nero, viola e giallo. Tagli di memoria: 12 GB di RAM + 256 GB di ROM e 12 GB + 512 GB; Samsung Galaxy S24 Ultra: previsto nei colori grigio, nero, viola e giallo. Tagli di memoria: 12 GB di RAM + 256 GB di ROM, 12 GB + 512 GB e 12 GB + 1 TB.

I colori indicati in questa lista trapelata sul web, potrebbero essere quelli più venduti, anche se qualcuno si aspetta tonalità diverse per il modello Ultra. Le indiscrezioni non finiscono però qui, dal momento che si parla di un vetro protettivo di tipo Gorilla Glass Armor proprio per il flagship assoluto. Le sue peculiarità anti-graffio e di resistenza ad urti e caduta saranno testate per la prima volta.

Ormai manca poco per arrivare a quella che sarà la verità: l’evento Unpacked si avvicina sempre di più e Samsung saprà come sorprenderci.