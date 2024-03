Samsung Galaxy S24+, ecco perché quest'anno lo acquistano TUTTI

Come rendono noto alcuni report ufficiali, Samsung ha registrato una crescita importante su base annuale per quanto concerne le vendite negli ultimi due anni. Il merito, almeno durante questo 2024, è certamente da attribuire alla gamma Galaxy S24, con un particolare plauso al modello S24+.

Stando a quanto riferito da alcune fonti molto accreditate, la serie Galaxy S24, che comprende i tre smartphone S24, S24+ ed S24 Ultra, ha registrato un aumento totale delle vendite su base annua pari all’8% già facendo una proiezione dopo le prime tre settimane di vendita.

Non si tratta di certo della prima volta che spuntano fuori cifre di questo genere per un colosso come Samsung. Basti pensare infatti alla gamma Galaxy S23 che ha registrato 22,89 milioni di unità vendute negli otto mesi successivi alla arrivo sul mercato, polverizzando così i dati della linea S22 che aveva totalizzato il 22%.

Quest’anno però c’è qualcosa di diverso e non riguarda solo l’aumento delle vendite. Stando a quanto riportato, il modello che starebbe svolgendo la funzione trainante per Samsung sarebbe il Galaxy S24+.

Le vendite dei Galaxy S24 di Samsung volano grazie al modello “Plus”

Il Galaxy S24+ sta superando gli altri modelli in termini di vendite con una percentuale del 52% su base annua. Il dato è davvero incredibile, anche basandosi su quanto raccolto dal predecessore, l’S23+, considerato a più riprese il più debole della gamma.

A dominare tra i tre è sempre il Galaxy S24 Ultra ma i suoi numeri sembrano essere in linea con quanto fatto dal modello S23 Ultra. La grande differenza su cui Samsung sta stabilendo il suo nuovo record recente sta dunque proprio nelle vendite dell’S24+, ma perché sta accadendo ciò?

Semplice: quest’anno la proposta S24+ mostra caratteristiche tecniche migliorate ed un prezzo relativamente contenuto. Con circa 400 € di risparmio rispetto al modello Ultra, l’S24+ offre diverse delle sue specifiche e funzionalità.

La linea per il futuro sembra essere dunque stata tracciata da Samsung: i modello intermedio potrebbe essere la rivelazione.