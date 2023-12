Samsung Galaxy S24+ ed S24 Ultra, le prime immagini sono bellissime

Sono state già molte le notizie che sono trapelate sul web in merito alla prossima serie Galaxy S24 programmata da Samsung. Sia per quanto concerne le immagini che le specifiche tecniche, se ne sono viste davvero molte di indiscrezioni, ma ora sembra essere il momento dei render.

Le immagini in questione, che non sono quelle reali, stanno arrivando ormai da qualche giorno e quanto spuntato ieri sera online sarebbe davvero incredibile. Stando a quanto riferito da una fonte molto attendibile tra i vari leaker, sono comparse in rete almeno 100 immagini render. Ad essere mostrata su Twitter/X sarebbe stata proprio la serie Galaxy S24, più precisamente con il modello Ultra e con il modello Plus.

Samsung Galaxy S24+ ed S24 Ultra in rete con alcuni render, eccoli qui

Con il lancio online delle nuove immagini render, c’è poco da lasciare all’immaginazione: sembra tutto molto chiaro in merito al design dei dispositivi. Ad essere mostrati sono stati il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra, peraltro in varie colorazioni molto interessanti.

La differenza rispetto agli attuali top di gamma di Samsung è davvero poca, anche se si nota un particolare: effettivamente lo schermo è totalmente piatto. Passando poi direttamente al retro, alle fotocamere sono stati riservati gli stessi spazi, senza alcun cambiamento. Molto belle le combinazioni di colori mostrate, ovvero Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet e Amber Yellow.

Come potete notare dalle immagini, la strada dovrebbe essere stata ormai tracciata, seguendo anche un po’ quelli che sono stati i rumor delle ultime settimane. Non toccherà attendere molto per ottenere maggiori informazioni in merito, siccome altre indiscrezioni in queste ore hanno anticipato ancora una volta la data dell’evento. Samsung renderà tutto ufficiale il prossimo 17 gennaio con il solito evento Unpacked, questa volta in versione 2024. Sta per partire una nuova era incentrata sull’intelligenza artificiale.