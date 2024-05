Possibile che sia tutto vero? Non c’è nessun errore, è tutto vero. Oggi su Amazon è possibile mettere a segno un affare gigantesco: utilizzando il codice GALAXI100, bastano 1.089 euro per acquistare il Samsung Galaxy S24+ nella configurazione da 12/256GB e caricabatterie incluso. Ma c’è di più: con l’acquisto di questo articolo si ottiene in regalo un Samsung Galaxy Watch6 da 40mm dal valore di listino di 319 euro. Incredibile, davvero incredibile.

Samsung Galaxy S24+ in offerta e Galaxy Watch6 in REGALO: il super affare è solo su Amazon

Il Samsung Galaxy S24+ è il “fratello maggiore” del S24, offrendo un display più ampio e una batteria più capiente, pur mantenendo un design simile e un prezzo inferiore rispetto al top di gamma S24 Ultra.

Il design del Galaxy S24+ è caratterizzato da un corpo in alluminio e vetro Gorilla Glass Victus 2 che garantisce resistenza a urti e graffi. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (1440 x 3120 pixel) e refresh rate di 120Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e immersiva.

Lo smartphone è alimentato dal processore octa-core Exynos 2400, accompagnato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Le performance sono ottime in ogni circostanza, anche con le app più pesanti e i giochi graficamente intensi.

Il comparto fotografico del dispositivo Samsung di ultima generazione è uno dei maggiori punti di forza ed è composto da:

Fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel

Fotocamera grandangolare da 50 megapixel e zoom di qualità ottica 2x

Sensore da 10 megapixel con zoom ottico 3x

Selfie camera da 12 megapixel

Per quanto riguarda i video, è possibile registrare video fino alla risoluzione UHD 8K (7680 x 4320 pixel) a 30 fps.

Lo smartphone è dotato poi di una batteria da 4.900mAh che garantisce un’ottima autonomia: fino a 26 di navigazione internet in LTE e fino a 31 ore di riproduzione video. Non può mancare ovviamente il supporto alla ricarica rapida.

Come ottenere il Galaxy Watch6 in regalo

Per chiedere lo smartphone Samsung di ultima generazione in omaggio basta completare l’acquisto del Galaxy S24+ e registrarlo entro il 9 giugno 2024 su Samsung Members cliccando qui.