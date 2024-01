Samsung Galaxy S24, le schede tecniche sono trapelate sul web

Ormai manca veramente poco alla presentazione dei nuovi smartphone di Samsung che vedranno la luce a San Francisco il prossimo 17 gennaio. I nuovi Galaxy S24 saranno come al solito tre, tutti più performanti che mai e con qualche caratteristica nuova.

Innanzitutto si partirà dal design piatto, senza più bordi curvi per quanto riguarda gli schermi, almeno almeno per il modello Ultra, tipicamente curvato. Proprio il Galaxy S24 Ultra inoltre sarà basato su un telaio in titanio mentre per quanto riguarda l’implementazione dell’intelligenza artificiale, riguarderà tutti e tre i terminali.

Per avere in breve una panoramica dei dispositivi, durante le ultime ultime ore sono spuntate sul web le schede tecniche che non lascerebbero spazio a ulteriori dubbi.

Le specifiche tecniche dell’intera gamma Galaxy S24 di Samsung

Galaxy S24

Display: Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz e risoluzione di 2340 x 1080 pixel

Processore: Exynos 2400 in Europa, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in altre regioni

RAM: 8 GB

Memoria interna: 128 GB o 256 GB

Sistema a tre fotocamere: principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP

Zoom Space fino a 30x

Batteria: 4.000 mAh

Galaxy S24+

Display: Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz e risoluzione di 3120 x 1440 pixel

Processore: Exynos 2400 in Europa, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in altre regioni

RAM: 12 GB

Memoria interna: 256 GB o 512 GB

Sistema a tre fotocamere: principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP

Zoom Space fino a 30x

Batteria: 4.900 mAh

Samsung Galaxy S24 Ultra