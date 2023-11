Samsung Galaxy S24, l'intera linea spunta sul web con dei mockup

Rispettando le voci venute fuori alcune settimane fa, la nuova gamma Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere entrata in produzione. Si parlava infatti del mese di novembre come quello indicato per avviare il processo di produzione di massa dei nuovi smartphone del colosso sudcoreano. Questi arriveranno presumibilmente con una presentazione negli Stati Uniti il prossimo 17 gennaio 2024.

La volontà di anticipare l’evento Unpacked di qualche settimana rispetto al solito proviene dalla volontà di Samsung di contrastare fin da subito la nuova linea iPhone 15. Si avrà quindi un anticipo rispetto alla presentazione degli attuali top di gamma della line-up Galaxy S23.

Rispetto agli aggiornamenti che riguarderanno i dispositivi, si parla di piccoli accorgimenti ed aggiunte rispetto ai predecessori. Non ci sarà nulla di rilevante all’interno dei Galaxy S24, o meglio al loro esterno. L’estetica sarà infatti modificata in maniera quasi impercettibile, almeno come recitano le indiscrezioni che cominciano a venire fuori con qualche immagine reale.

Samsung Galaxy S24, ecco i modelli dummy spuntare improvvisamente sul web

Le ultime ore sono state molto prolifiche in termini di indiscrezioni riguardanti i prossimi Galaxy S24. I top di gamma di Samsung infatti sono stati mostrati in versione dummy sul web, con immagini che potrebbero rappresentare il design che l’azienda ha scelto.

Quando si parla di “dummy” o “mockup”, si intende una versione finta degli smartphone, quasi come se fossero dei giocattoli. Unità del genere vengono spesso utilizzate all’interno dei negozi come materiale prettamente pubblicitario.

Come tutti i ben sanno però rappresentano esteticamente la vera forma del telefono ed è per questo che le immagini hanno fatto scalpore. A prima vista sembra non cambiare nulla rispetto ai Galaxy S23 ma in realtà non è così.

I bordi sembrano essere più piatti, soprattutto per quanto riguarda il modello S24 e l’S24+. Anche lo schermo dell’unità di base dovrebbe essere leggermente cresciuto, passando da 6,1 a 6,17″. Passando al modello Ultra, il retro sembra praticamente identico, anche in questo caso però più piatto. Questo porta a pensare che la lieve curvatura verrà abbandonata definitivamente anche per lo schermo.