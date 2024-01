Samsung Galaxy S24+ regalato su Mediaworld: RATE minuscole a TASSO ZERO

Fare acquisti sul sito di MediaWorld è sempre un’ottima idea, soprattutto quando giungono offerte di questo calibro. Oggi il sito del colosso consente di acquistare il Samsung Galaxy S24+ con ben 20 rate mensili a tasso zero.

Gli utenti interessati potranno perfezionare l’acquisto pagando lo smartphone solo 59,45 € al mese per 20 mesi, senza alcun tipo di interesse e per un totale di 1189 €. Come sempre gli anni di garanzia saranno due, il primo a carico di Samsung e il secondo a carico di MediaWorld.

Samsung Galaxy S24+: specifiche top

La grande novità riguarda sicuramente il concetto di “Galaxy AI”, che introduce diverse feature basate sull’intelligenza artificiale. Gli utenti in possesso di un Galaxy S24 potranno tradurre le telefonate in diretta, cerchiare all’interno di un’immagine e cercare sul web un qualsiasi oggetto, ricevere suggerimenti sulle risposte e molto altro ancora.

Dal punto di vista tecnico, a bordo di questi Galaxy S24+ ecco il ritorno del processore Exynos in versione 2400, affiancato da 12 GB di memoria RAM e da una memoria interna da 256 GB. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ con risoluzione in QHD mentre le tre fotocamere posteriori hanno una risoluzione da 50 MP. Sintomo di grande garanzia è la batteria da 4900 mAh, in grado di portare lo smartphone tranquillamente fino a fine giornata.

La grande occasione dunque è disponibile per tutti gli utenti che vogliono avere un top di gamma ma con una grande agevolazione. Mediaworld concede il finanziamento a tasso zero, per cui senza alcun tipo di interesse, su un totale di 1189 €, il prezzo di listino con cui Samsung ha ufficializzato il suo Galaxy S24+. Il pagamento sarà in 20 rate mensili da 59,45 €. La scelta è disponibile in quattro colorazioni diverse.

