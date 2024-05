Il Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512GB è un BEST BUY (-420€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno smartphone che eccelle in tutto, dal display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8″ al comparto fotografico con sensore da 200 megapixel. Dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 alle funzionalità del pacchetto Galaxy AI.

Ebbene, oggi ci sono ottime notizie: la configurazione con 12GB di RAM e 512GB di archiviazione è scontata di 420 euro (sul prezzo di listino) e costa quindi 1.199 euro, compresa spedizione. In dotazione c’è anche il caricabatterie per la ricarica rapida.

Rispetto al modello precedente il Samsung Galaxy S24 Ultra non presenta particolari novità dal punto di vista estetico, può però contare su una scocca in titanio che lo rende più resistente e leggero. La parte anteriore è dominato dal display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con una luminosità record di 2589 nits. Le cornici che lo circondano sono sottilissime e simmetriche, per un risultato che lascia di stucco. La frequenza di aggiornamento poi è dinamica (da 1Hz a 120Hz) e queto significa che si adatta in automatico per garantire sempre la migliore esperienza possibile.

Sul retro c’è poi un comparto fotografico che da tanti è considerato il migliore oggi sul mercato. La fotocamera posteriore multipla con sensore principale da 200 megapixel (gli altri sono da 50, 12 e 10 megapixel) cattura incredibili foto anche in condizioni di scarsa illuminazione, e i video sono così di qualità da poter essere utilizzati anche per scopi professionali. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel per selfie e videochiamate di alta qualità.

Sotto la scocca batte un cuore potentissimo, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, che offre anche una efficienza energetica migliorata. La batteria da 5000 mAh si traduce in un’ottima autonomia, anche con un utilizzo intenso, e non manca il supporto alla ricarica rapida da 45W. Presente anche la S Pen, che offre una precisione e una fluidità di scrittura senza precedenti.

Infine, come già anticipato, ci sono anche le funzionalità Galaxy AI. Queste (tra cui Cerchia e cerca) semplificano e arricchiscono l’esperienza d’uso e sono già molto amate dagli utenti.