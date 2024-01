Samsung Galaxy S24 Ultra, arriva una feature spettacolare per i video

Ormai ci stiamo avvicinando rapidamente all’evento che vedrà salire in cattedra ancora una volta Samsung con i suoi top di gamma. Durante le ultime ore della giornata di ieri è stato annunciato l’evento Unpacked 2024 che svelerà la gamma Galaxy S24, più precisamente a San Jose il 17 gennaio alle ore 19 italiane.

Non c’è dubbio che i nuovi dispositivi porteranno delle novità molto interessanti. Innanzitutto saranno di diritto i principali indiziati per vincere il titolo di migliori telefoni Android del 2024, ma l’obiettivo è sorprendere. “Galaxy AI” è il binomio che contraddistinguerà questa nuova serie ma anche il comparto multimediale non sarà da meno.

Nuove indiscrezioni avrebbero anticipato la volontà da parte di Samsung di migliorare un aspetto in particolare, ovvero i video.

Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe girare video in 4K a 120 fps

Le ultime informazioni trapelate sul web, avrebbero riferito che il Galaxy S24 Ultra potrebbe spingersi oltre quanto già visto in termini di video. Potrebbe infatti essere integrata una nuova funzionalità di registrazione video 4K ma a ben 120 fps.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni dal momento che, come confermano i leaker, la feature è presente nelle build in test ma non è garantita per quelle finali. Un’altra grande novità dovrebbe riguardare lo zoom, che durante un video potrebbe essere senza interruzioni, favorendo così la fluidità di registrazione.

Questo sarà possibile passando da un obiettivo all’altro mentre si gira un video. In passato tutto ciò non era possibile a causa delle ampie variazioni tra la fotocamera principale e le fotocamere ausiliarie come ultrawide e teleobiettivo.

Al momento queste novità dovrebbero arrivare solo ed esclusivamente per il top di gamma assoluto ed infatti non sono assolutamente menzionati il Galaxy S24 e l’S24+. Ormai manca davvero poco: basterà attendere meno di due settimane e tutto sarà svelato ufficialmente al mondo intero.