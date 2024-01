Samsung Galaxy S24 Ultra è bellissimo, ecco le immagini reali

Tra tutti gli smartphone del mondo Android, probabilmente quelli appartenenti alla nuova e prossima serie Galaxy S24 di Samsung risultano tra i preferiti. La grande attesa non fa altro che mandare in fibrillazione gli appassionati, con il brand che ha già confermato l’evento di presentazione. Il Galaxy Unpacked 2024 è previsto per il 17 gennaio con il colosso sudcoreano che sta cercando in ogni modo di tenere nascoste le poche specifiche non trapelate fino ad oggi.

Da una parte infatti è vero che le varie caratteristiche tecniche sono arrivate a più riprese sul web, ma non si può dire lo stesso delle immagini reali. Queste sono arrivate sul web proprio oggi, mostrando il top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra in “carne ed ossa”.

Samsung Galaxy S23 Ultra, lo smartphone finisce sul web con le prime immagini reali

Nuove immagini sono comparse improvvisamente sul web durante le ultime ore. Sono quelle che riguardano il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra, prodotto che mostra fin da subito il suo colore tra il dorato e il titanio. La conferma è quella che l’azienda abbandonerà gli schermi curvi, basandosi su un design totalmente piatto. Il colore dorato si andrà ad estendere anche alle fotocamere oltre che al telaio per intero, con un effetto che a primo impatto è davvero sorprendente.

God damn it looks beautiful!

Samsung made this color so good, compared to its rivals 😍 pic.twitter.com/dMZWCk8t9M — Amir (@WorkaholicDavid) January 6, 2024

La serie Galaxy S24 che comprende il modello base, S24+ e S24 Ultra, sarà la serie di punta che mirerà ad interrompere il dominio degli iPhone 15 di Apple. Gli utenti potranno prenotare subito il loro smartphone con qualche vantaggio. In termini di specifiche tecniche, a bordo dei modelli di punta ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria integrata sui modelli più costosi.

In termini di design, le voci suggeriscono che Samsung non andrà a modificare l’estetica vincente che ha caratterizzato la linea S23. Resterà pertanto invariata la disposizione delle fotocamere così come dei tasti e della porta USB-C.