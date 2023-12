Samsung Galaxy S24, un video conferma la data dell'evento Unpacked 2024

Manca ormai poco alla fine dell’anno ma a quanto pare le indiscrezioni non hanno intenzione di fermarsi, soprattutto se si parla di Samsung. Nelle ultime ore infatti è trapelata la data del prossimo evento Galaxy Unpacked 2024. Esatto, l’evento in cui l’azienda lancerà la serie Galaxy S24 sembra essere ora più vicino con una data ben definita, e non è la prima volta che se ne sente parlare in giro.

Proprio riguardo a tale aspetto, il celebre leaker Evan Blass ha pubblicato una GIF che sembrerebbe avere uno stile abbastanza simile a quello di Samsung. Al suo interno si può notare un timer che fa il conto alla rovescia proprio per l’evento Galaxy Unpacked 2024. Tutto ciò dunque conferma che Samsung terrà l’evento il 17 gennaio, più precisamente alle 19 ora italiana. L’evento dovrebbe svolgersi a San Jose, in California.

Arrivano i Galaxy S24, Samsung ha tutto pronto per il 17 gennaio all’insegna dell’IA

Tutto sarà incentrato, dando ascolto anche a quanto scritto nell’immagine, sull’intelligenza artificiale. Samsung infatti dovrebbero lanciare un assistente IA integrato che consentirà di svolgere funzionalità inedite. La scritta “Galaxy AI is coming” risulta abbastanza emblematica.

Per la prima volta si è sentito parlare di Galaxy AI già a novembre, con Samsung che assicura che il tutto sarà ancor più performante di Bixby. Una delle funzionalità di questa nuova IA consisterà in un vero e proprio traduttore personale personale per gli utenti durante le chiamate. Sarà infatti integrato nell’applicazione nativa di chiamata, eliminando così a tutti il fastidio di utilizzare delle applicazioni per la traduzione che siano esterne allo smartphone.

La potenza dell’intelligenza artificiale però non si limiterà solo a questo sulla serie Galaxy S24 ed infatti ci saranno svariate funzionalità. Ora non resta altro che attendere circa altri 25 giorni per sapere la verità. Ormai sembra essere tutto pronto e gli utenti non stanno più nella pelle.