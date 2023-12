Samsung Galaxy S24, un'immagine conferma la connettività satellitare

Durante questi ultimi due mesi è stato davvero facile dare ascolto a qualche notizia che parlasse dei prossimi top di gamma di Samsung. In giro per il web, lato tecnologia e smartphone, non si parla d’altro: i nuovi e prossimi Galaxy S24 dovrebbero arrivare a gennaio con nuove specifiche tecniche, delle quali molte cose sembrano essere già chiarissime.

Una delle caratteristiche che molto probabilmente i nuovi telefoni sudcoreani sfoggeranno potrebbe copiare quanto visto già con gli iPhone 14 lo scorso 2022. Si tratta della possibilità di avere una connessione satellitare di emergenza, qualcosa di cui si è parlato più volte in giro per il web. Durante le ultime ore qualcosa in tal senso sembrerebbe essersi mosso.

Samsung Galaxy S24, un’immagine conferma l’arrivo della connettività satellitare

La giornata di ieri sarebbe stata particolarmente prolifica in merito alle indiscrezioni riguardanti i prossimi Samsung Galaxy S24. I nuovi top di gamma, secondo quanto riportato, dovrebbero arrivare con connettività satellitare ed emergenza.

Sono recentissime le indiscrezioni che confermano tale feature, disponibile sugli iPhone già da circa un anno e mezzo. Con l’arrivo di questa nuova funzionalità, i prossimi S24 potranno dunque inviare una telefonata d’emergenza anche nel caso in cui non dovesse esserci neanche una sola tacca di rete telefonica.

A confermare il tutto ci avrebbe pensato uno screenshot di quello che dovrebbe essere un Galaxy S24. Come è possibile leggere, ci sarebbe una funzione denominata “Emergency Texts Via Satellite“. Insomma, più chiaro di così non potrebbe esserci null’altro.

L’arrivo di questa funzionalità renderebbe tutto molto più semplice per coloro che amano andare all’avventura, spesso ritrovandosi in luoghi dove non c’è rete. Sono diverse infatti le situazioni in cui durante l’ultimo anno diverse persone si sono salvate grazie al proprio iPhone di ultima generazione con connessione satellitare disponibile.

Le telefonate di questo genere saranno gestite probabilmente da un centro di controllo anche per Samsung, che provvederà poi ad inviare i soccorsi localizzando precisamente l’utente.